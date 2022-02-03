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03.02.2022 21:24
Рубрика: Власть

Захарова назвала смешной реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания DW

Текст: Юрий Когалов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания телерадиокомпании Deutsche Welle на территории Российской Федерации. Она обратила внимание на призыв этой ассоциации к правительству Германии опротестовать "акт цензуры" и "ограничение свободы прессы". По ее мнению, "это просто смешно".

Песков: Запрет Германии на вещание RT DE - посягательство на свободу слова

Как написала Захарова на своей странице в Telegram-канале, "Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RТ DE". А немецкое правительство постоянно подчеркивало, что "не имеет отношения к блокировкам RТ DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы".

Напомним, ранее сегодня власти РФ в ответ на "недружественные действия ФРГ", где было запрещено спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE, приняли аналогичные меры в отношении телерадиокомпании Deutsche Welle. Аккредитация всех сотрудников российского бюро этого СМИ должна быть аннулирована, корреспондентский пункт закрыт, а вещание прекращено. Как проинформировали в МИД РФ, компетентные органы начнут процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Кроме того, будет составлен список представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора. Попавшим в этот перечень запретят въезд на территорию России.

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