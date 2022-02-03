Захарова назвала смешной реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания DW

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания телерадиокомпании Deutsche Welle на территории Российской Федерации. Она обратила внимание на призыв этой ассоциации к правительству Германии опротестовать "акт цензуры" и "ограничение свободы прессы". По ее мнению, "это просто смешно".

Как написала Захарова на своей странице в Telegram-канале, "Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RТ DE". А немецкое правительство постоянно подчеркивало, что "не имеет отношения к блокировкам RТ DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы".

Напомним, ранее сегодня власти РФ в ответ на "недружественные действия ФРГ", где было запрещено спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE, приняли аналогичные меры в отношении телерадиокомпании Deutsche Welle. Аккредитация всех сотрудников российского бюро этого СМИ должна быть аннулирована, корреспондентский пункт закрыт, а вещание прекращено. Как проинформировали в МИД РФ, компетентные органы начнут процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Кроме того, будет составлен список представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора. Попавшим в этот перечень запретят въезд на территорию России.