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03.02.2022 22:07
Рубрика: Власть

Захарова призвала расследовать гибель мирных граждан в Сирии

Текст: Юрий Когалов

Гибель гражданских в Сирии во время операции США по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши должна быть тщательно расследована. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия поддерживает усилия других государств по борьбе с терроризмом. Власти РФ готовы сотрудничать со всеми заинтересованными в противодействии этой угрозе странами. "При этом в своих практических действиях руководствуемся необходимостью тщательного выбора целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц", - указала Захарова. Представитель МИД РФ призвала другие страны придерживаться того же принципа. "Если информация о жертвах среди мирного населения в ходе данной акции американцев подтвердится, то это, наверное, должно стать предметом тщательного расследования", - добавила дипломат.

В ходе операции США по ликвидации главаря ИГ погибли дети

Захарова также обратила внимание, что главарь ИГ скрывался в населенном пункте Атма в Идлибской "зоне деэскалации", которая до сих пор остается вне контроля властей Сирии и используется международными террористическими организациями в качестве безопасного убежища. "Единственным путем обеспечения надежной безопасности в САР является восстановление контроля законных сирийских властей над всей территорией страны", - указала дипломат.

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