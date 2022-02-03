Захарова призвала расследовать гибель мирных граждан в Сирии

Гибель гражданских в Сирии во время операции США по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши должна быть тщательно расследована. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия поддерживает усилия других государств по борьбе с терроризмом. Власти РФ готовы сотрудничать со всеми заинтересованными в противодействии этой угрозе странами. "При этом в своих практических действиях руководствуемся необходимостью тщательного выбора целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц", - указала Захарова. Представитель МИД РФ призвала другие страны придерживаться того же принципа. "Если информация о жертвах среди мирного населения в ходе данной акции американцев подтвердится, то это, наверное, должно стать предметом тщательного расследования", - добавила дипломат.

Захарова также обратила внимание, что главарь ИГ скрывался в населенном пункте Атма в Идлибской "зоне деэскалации", которая до сих пор остается вне контроля властей Сирии и используется международными террористическими организациями в качестве безопасного убежища. "Единственным путем обеспечения надежной безопасности в САР является восстановление контроля законных сирийских властей над всей территорией страны", - указала дипломат.