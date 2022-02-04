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04.02.2022 22:37
Рубрика: Экономика

Bloomberg увидел в России "финансовую крепость" против западных санкций

Текст: Нина Егоршева

Издание Bloomberg считает, что пережить новые западные санкции без особых потерь России позволит "финансовая крепость", которую стране удалось построить за последние несколько лет.

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Авторы статьи полагают, что шаги против России, которые обсуждает действующая администрация президента США со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию. Однако они вряд ли способны спровоцировать падение показателей, как это было в 2014 году, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. Также журналисты обращают внимание, что Россия все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в частности в евро и юань.

Ранее эксперты Bloomberg отмечали, что страны Ближнего Востока не смогут компенсировать российский газ для Европы в случае отказа Евросоюза от российского топлива. В частности, сообщалось, что для того, чтобы выйти на уровень поставок "Газпрома", нужно перенаправить половину СПГ, потребляемого Азией. Это, в свою очередь, может привести к массовой нехватке топлива и распространению энергетического кризиса по всему Азиатскому континенту.

Экономика Макроэкономика Санкции и антисанкции

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