Bloomberg увидел в России "финансовую крепость" против западных санкций

Издание Bloomberg считает, что пережить новые западные санкции без особых потерь России позволит "финансовая крепость", которую стране удалось построить за последние несколько лет.

Авторы статьи полагают, что шаги против России, которые обсуждает действующая администрация президента США со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию. Однако они вряд ли способны спровоцировать падение показателей, как это было в 2014 году, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. Также журналисты обращают внимание, что Россия все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в частности в евро и юань.

Ранее эксперты Bloomberg отмечали, что страны Ближнего Востока не смогут компенсировать российский газ для Европы в случае отказа Евросоюза от российского топлива. В частности, сообщалось, что для того, чтобы выйти на уровень поставок "Газпрома", нужно перенаправить половину СПГ, потребляемого Азией. Это, в свою очередь, может привести к массовой нехватке топлива и распространению энергетического кризиса по всему Азиатскому континенту.