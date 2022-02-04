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04.02.2022 05:43
Рубрика: Общество

Британские врачи назвали неочевидные признаки дефицита витамина D

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дефицит витамина D наблюдается у каждого пятого жителя Земли. А зимой ситуация усугубляется, так как солнечных лучей недостаточно.

Фото: iStock
Ученые обнаружили пользу рыбьего жира и витамина D для пожилых людей

Посвященный правильному питанию интернет-сайт Heart UK напоминает, что витамин D содержится в жирной рыбе, яичных желтках, грибах и ряде других продуктов. Прогулки на свежем воздухе очень полезны. А регулярное принятие солнечных ванн - поможет восполнить дефицит витамина D, который, в свою очередь, играет важную роль в усвоении кальция и фосфора.

При дефиците витамина D в организме происходит сбой. На какие сигналы надо обратить внимание: усталость, мышечная слабость, нарушение циклов сна. Например, человек плохо спит ночью, а днем, наоборот, повышенная сонливость.

Также на нехватку витамина D указывают проблемы с кожей - всевозможные раздражения, акне, псориаз. Хуже растут волосы.

Диетолог Алексей Ковальков посоветовал включить в свой рацион мясо. В нем есть весь необходимый человеку комплекс витаминов и микроэлементов, в том числе и витамин D. "Причем содержится в такой форме, которая наиболее хорошо усваивается организмом", - добавил эксперт по питанию.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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