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04.02.2022 15:39
Рубрика: Экономика

Цена нефти Brent достигла 93 долларов за баррель впервые за семь лет

Текст: Нина Егоршева
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Цена нефти марки Brent достигла 93 долларов за баррель. Это максимум за последние семь лет - с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Рост мировых цен на нефть ускорился в последние дни. Накануне стоимость нефти марки Brent превысила 91 доллар за баррель. Сегодня утром в ходе торгов цена на апрельские фьючерсы поднялась на 1,09% - до 92,1 доллара за баррель.

Brent дорожает наравне с российской экспортной нефтью марки Urals. Ранее сегодня впервые с октября 2014 года баррель этого сорта также стал стоить более 93 долларов. Ранее эксперты отмечали, что нефть дорожает после заседания министров ОПЕК+, которые договорились увеличить добычу нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, как и было запланировано. При этом отмечалось, что решение ОПЕК+ не увеличивать выше запланированного темп восстановления производства будет способствовать дальнейшему подорожанию барреля.

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