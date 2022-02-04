Цена нефти Brent достигла 93 долларов за баррель впервые за семь лет

Цена нефти марки Brent достигла 93 долларов за баррель. Это максимум за последние семь лет - с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Рост мировых цен на нефть ускорился в последние дни. Накануне стоимость нефти марки Brent превысила 91 доллар за баррель. Сегодня утром в ходе торгов цена на апрельские фьючерсы поднялась на 1,09% - до 92,1 доллара за баррель.

Brent дорожает наравне с российской экспортной нефтью марки Urals. Ранее сегодня впервые с октября 2014 года баррель этого сорта также стал стоить более 93 долларов. Ранее эксперты отмечали, что нефть дорожает после заседания министров ОПЕК+, которые договорились увеличить добычу нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, как и было запланировано. При этом отмечалось, что решение ОПЕК+ не увеличивать выше запланированного темп восстановления производства будет способствовать дальнейшему подорожанию барреля.