Цукерберг вылетел из топ-10 богатейших людей мира после обвала акций Meta

Сооснователь компании Meta Platforms (ранее - Facebook) Марк Цукерберг вылетел из десятки самых богатых людей планеты по версии Forbes. Из-за обвала акций принадлежащей ему компании предприниматель за сутки потерял 29,7 млрд долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Сейчас Цукерберг занимает лишь 12 место рейтинга, его состояние оценивается в 84,8 млрд долларов. Лидирует в списке генеральный директор компании Space X Илон Маск - 232,3 млрд долларов.

В четверг акции Meta на открытии торгов обвалились сразу на 26%. Причиной столь резкого падения стал финансовый отчет - несмотря на рост выручки на 20%, чистая прибыль Meta в четвертом квартале 2021 года снизилась на 8% по сравнению с показателями 2020 года. Кроме того, компания предупредила инвесторов, что на рост Meta в первом квартале будет влиять большая конкуренция за новых активных пользователей со стороны других соцсетей.