Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.02.2022 12:02
Рубрика: Легковые авто

Дилер подал в суд на Nissan за то, что тот позволил открыть салон конкуренту

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan Фото: Пресс-служба Nissan
Фото: Пресс-служба Nissan

Клиенты часто подают в суд на компании-дистрибьюторы или на самих автопроизводителей непосредственно, но в США случился из ряда вон выходящий случай, когда дилер подал в суд на Nissan.

Фото: Андрей Полухин / РГ
Nissan X-Trail могут загореться от мокрых ботинок. Но не в России

Совладелец дилерского центра Central Avenue Nissan Ф. Джеймс Рурк подал в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка иск о нарушении контрактных обязательств и законодательства штата после того, как узнал о разрешении Nissan открыть конкурентам шоу-рум неподалёку.

Особенно Рурка возмущает тот факт, что это случилось во времена дефицита автомобилей, когда уже имеющимся многолетним партнёрам Nissan не может обеспечить достаточный запас машин.

"Когда вы не можете снабдить существующие дилерские центры достаточным количеством товара, вы даёте добро на открытие ещё одного шоу-рума и готовы предоставить ему дефицитные автомобили?", - цитирует Рурка Automotive News. По словам владельца Central Avenue Nissan, поступающие на товарную площадку автомобили покупают в тот же день, а Rogue (X-Trail в России) имеет всего четырёхдневный запас.

Согласно "Закону об автомобильных дилерах" штата Нью-Йорк, автосалоны должны располагаться друг от друга в радиусе не менее шести миль, а новый дилер, говорит недовольный Рурк, открылся всего в 5.87 мили от его торговой точки.

#Nissan