Дилер подал в суд на Nissan за то, что тот позволил открыть салон конкуренту

Клиенты часто подают в суд на компании-дистрибьюторы или на самих автопроизводителей непосредственно, но в США случился из ряда вон выходящий случай, когда дилер подал в суд на Nissan.

Совладелец дилерского центра Central Avenue Nissan Ф. Джеймс Рурк подал в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка иск о нарушении контрактных обязательств и законодательства штата после того, как узнал о разрешении Nissan открыть конкурентам шоу-рум неподалёку.

Особенно Рурка возмущает тот факт, что это случилось во времена дефицита автомобилей, когда уже имеющимся многолетним партнёрам Nissan не может обеспечить достаточный запас машин.

"Когда вы не можете снабдить существующие дилерские центры достаточным количеством товара, вы даёте добро на открытие ещё одного шоу-рума и готовы предоставить ему дефицитные автомобили?", - цитирует Рурка Automotive News. По словам владельца Central Avenue Nissan, поступающие на товарную площадку автомобили покупают в тот же день, а Rogue (X-Trail в России) имеет всего четырёхдневный запас.

Согласно "Закону об автомобильных дилерах" штата Нью-Йорк, автосалоны должны располагаться друг от друга в радиусе не менее шести миль, а новый дилер, говорит недовольный Рурк, открылся всего в 5.87 мили от его торговой точки.