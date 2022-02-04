DPA назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также бывшая глава правительства Великобритании Тереза Мэй считаются одними из претендентов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

По данным СМИ, помимо Мэй и Рютте на пост главы альянса претендуют президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а также экс-комиссар Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини.

Ранее власти Норвегии сообщили о том, что действующий глава НАТО Йенс Столтенберг был назначен на должность руководителя норвежского ЦБ.