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04.02.2022 14:18
Рубрика: В мире

Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии

Текст: Иван Сысоев

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора норвежец Йенс Столтенберг, чьи полномочия в альянсе истекают 30 сентября 2022 года, назначен руководителем Центрального Банка Норвегии, сообщают местные СМИ. О своем намерении выставить кандидатуру на этот пост Столтенберг объявил в декабре прошлого года.

Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью

К работе на новой должности Столтенберг должен приступить 1 марта, однако он намерен полностью доработать свой мандат генсека НАТО до осени. Исполнять обязанности главы ЦБ Норвегии в этот период будет нынешняя заместитель главы банка Ида Вольден Бахе, которая была основным конкурентом Столтенберга при выборе кандидатур. До руководства НАТО он дважды занимал пост премьер-министра Норвегии, а также был министром финансов королевства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал Столтенберга уйти в отставку с поста генсека НАТО, поскольку он не справляется со своими обязанностями. "Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать принцип равной и неделимой безопасности то ему действительно пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется, - отметил Лавров. - Он постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Но он, правда, скоро собирается уходить, у него кончается срок в конце года. Говорят, идет работать в Центральный банк Норвегии".

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