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04.02.2022 18:08
Рубрика: Легковые авто

Genesis G70 Shooting Brake: стали известны российские цены

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Российские дилеры Genesis начали принимать заказы на новый универсал Genesis G70 Shooting Brake - прайс-лист на модель уже опубликован. В нашей стране автомобиль стоит от 3 545 000 до 4 350 000 рублей. У него 2,0-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. или 247 л.с., восьмидиапазонный автомат и безальтернативный полный привод. Когда начнутся продажи - не сообщается.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Интересно, что официально Genesis не объявлял о выходе G70 Shooting Brake на наш рынок. На сайте марки в РФ информации об этом автомобиле нет. "РГ" отправила запрос в пресс-службу бренда, но на момент написания заметки ответа не было.

Габариты G70 Shooting Brake как у G70: длина составляет 4685 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1400 мм, колёсная база - 2835 мм. Объём багажного отделения больше на 40% и равен 462 литрам. А в салоне G70 Shooting Brake ожидаемо повторяет седан.

В России у новинки будет три версии: Elegance, Advance и Supreme. В зависимости от комплектации модель снабдят восемью подушками безопасности, адаптивной оптикой, сиденьями с подогревом и вентиляцией, медиасистемой с навигацией и камерой заднего вида либо системой камер кругового обзора, а также акустикой Lexicon.

Стоит отметить, что в прошлом году марка Genesis реализовала в России 4480 автомобилей. Бестселлером бренда является кроссовер GV80 - было реализовано почти 2500 экземпляров этой модели.

Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis