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04.02.2022 18:13
Рубрика: Власть

Глава комитета ГД предложил усилить ответственность за оправдание педофилии

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме намерены проработать вопрос об ужесточении ответственности за оправдание или пропаганду педофилии. Об этом заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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"Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества, - подчеркнул депутат, - потому что в любой момент от разговоров, что "педофилия - это нормально", они могут перейти к насилию".

Как сообщили в пресс-службе комитета, парламентарий также направил в Генпрокуратуру и Роскомнадзор запрос о блокировке Telegram-канала с пропагандой педофилии. И это далеко не первый случай - такого рода ресурсы уже блокировались по "наводке" депутатов.

"Авторы думают, что если они не распространяют порнографические материалы, то не нарушают закон. Это не так, - подчеркнул Пискарев. - Оправдание педофилии - это создание угрозы для жизни и здоровья ребенка, и такие ресурсы точно также должны быть оперативно заблокированы".

Напомним, что 8 февраля вступят в силу поправки в УК РФ о пожизненном лишении свободы за насилие над несовершеннолетними, если оно совершено повторно. Это же наказание предусмотрено, если преступление совершено в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в парламенте ведется дальнейшая работа по подготовке изменений в законодательство, ужесточающих наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Ужесточение наказания для педофилов

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