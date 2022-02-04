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04.02.2022 16:20
Рубрика: Общество

Голикова: Уровень коллективного иммунитета в России снизился до 64,1%

Текст: Нина Егоршева
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю понизился с 64,4% до 64,1%. Это следует из данных оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Снижение показателей связывают с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел ковидом более полугода назад.

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Оперштаб цитирует вице-премьера Татьяну Голикову, по словам которой за неделю самое заметное снижение уровня коллективного иммунитета отмечено в Чечне, Московской области, Ненецком автономном округе, Белгородской области, Москве, Севастополе и Ивановской области.

Всего по состоянию на 4 февраля первый компонентт вакцины получили 84,99 млн человек, полный курс вакцины прошли 80,4 млн человек. "Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%. В шести регионах он превышает 80%. Это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%)", - сообщила Голикова.

Вице-премьер также напомнила россиянам о необходимости сделать прививку, чтобы не создавать риски с точки зрения возможных осложнений от ковида.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась. По его данным, в день в городе диагностируется порядка 25-26 тысяч инфицированных. При этом такого роста, как в предыдущую неделю, нет. По словам мэра, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено, потому что большинство болеют относительно легко.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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