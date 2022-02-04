Собянин: Ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась

Ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев коронавирусный стационар городской клинической больницы №15 имени Филатова и строящийся при больнице новый скоропомощный комплекс.

Он отметил: "В день мы диагностируем где-то 25-26 тысяч инфицированных, такого роста, как в предыдущую неделю, нет. Но и это вообще запредельные показатели, с какими мы прежде никогда не сталкивались". По словам мэра, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено, потому что большинство болеют относительно легко.

По словам Собянина, в городе предусмотрены и дополнительные резервные мощности, которые при необходимости будут применены:

"Сегодня у нас госпитализация достигла 1600 человек в сутки, с небольшим идет увеличением. С учетом давления предыдущих недель, скорее всего, нагрузка стационаров будет несколько расти. Мы дополнительно запускаем резервные мощности так, чтобы они были наготове принять пациентов. Я думаю, что на этой неделе они поступят и в ваши корпуса. Надеюсь, вы справитесь, потому что у Филатовской больницы огромный опыт".

Собянин назвал коронавирусный стационар Филатовской больницы одним из главных в Москве: "Один из самых главных ковидных стационаров города - 1700 коек, 77 тысяч человек вы пролечили. В Филатовской больнице есть специализированный роддом, который работает с ковидными роженицами. Это очень важно, потому что качественная, медицинская помощь в этот сложный период времени чрезвычайно необходима".