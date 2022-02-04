"Китайцы" наступают: самые продаваемые кроссоверы России в январе

Лидером по количеству проданных автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников в январе 2022 года стал Hyundai Creta, за который рублём проголосовал 4153 покупатель (- 1548 шт. по отношению к январю 2020 года).

Как и годом ранее, на втором месте идёт Renault Duster с результатом 3021 авто (+ 133 шт.). Третье место занял Toyota RAV4 - продано 2762 авто (+ 441 шт.), годом ранее кроссовер был на четвёртом месте, тогда он уступил "ниве". Теперь четвёртая строчка топа у семейства Lada Niva: 25552 проданных внедорожника (- 254 шт.).

Значительно усилил свои позиции Nissan Qashqai, который в январе прошлого года был на десятом месте, а теперь модель оказалась в пятёрке самых продаваемых: результат "японца" составляет 1874 авто (+ 515 шт.).

Также выросли продажи Kia Seltos, который с девятой строчки поднялся на шестую с 1754 проданных машин (+ 251 шт.). Седьмой - Nissan X-Trail, который тоже набрал очки: в январе 2022 года реализовано 1618 авто, годом ранее - 1101 кроссовер.

Стабильным спросом пользуется Mazda CX-5, которая расположилась на восьмом месте с результатом 1456 авто (- 116 шт.). На девятом месте - китайский Haval Jolion: 1410 проданных авто в прошлом месяце (в январе 2021 года не продавался). И да, Jolion оказался популярнее Volkswagen Tiguan, который находится на десятой позиции этого топ-10: 1238 проданных "немца" (-717 шт.).

Обратите внимание, что Kia Sportage в этом списке нет, его даже не оказалось в топ-25 самых продаваемых моделей в РФ в январе этого года. Зато в нём присутствует Chery Tiggo 7 Pro, который ненамного отстал от Outlander и обогнал Renault Kaptur и Arkana.