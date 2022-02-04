Лавров: Китай признает требования России к США и НАТО справедливыми

"Президент Путин и председатель Си Цзиньпин достаточно в конкретных деталях обсудили весь спектр и наших двусторонних отношений, и международного сотрудничества, - цитирует РИА Новости слова Лаврова. - Что касается международной тематики, то основное внимание было уделено той напряженности, которую сознательно нагнетает Запад и вокруг Российской Федерации, и вокруг Китайской Народной Республики".

Как отметил российский министр, китайский лидер согласился, что требования Москвы к США и НАТО по гарантиям безопасности являются справедливыми.

"Президент России изложил еще раз нашу линию на переговорах с американцами и с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте,- сказал Лавров. - Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа".