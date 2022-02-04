Лавров назвал бредом заявления США о "подготовке" РФ видеопровокаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления США о якобы подготовке Россией видеопровокаций для "атаки" на Украину.

"Не мне гадать, почему наши западные коллеги удивляются по поводу и без повода, в основном без повода, либо по поводам, которые они сами выдумывают, - заявил глава российской дипломатии в интервью газете "Известия".

По его словам, бредовость такого рода измышлений, которых с каждым днем становится все больше, "очевидна любому мало-мальски опытному политологу".

Ранее власти США заявили, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео с инсценировкой нападения украинских военных на российскую территорию с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства.

По утверждению Вашингтона, такой фейк мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против Украины. На просьбу СМИ предоставить доказательства представитель Госдепа Нед Прайс призвал верить на слово американскому правительству.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США вывозят представителей СМИ из Киева, чтобы не мешали своим редакциям публиковать фейки. По ее мнению, отсутствие журналистов полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне и даст возможность писать про "русские танки на Крещатике".