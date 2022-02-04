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04.02.2022 04:45
Рубрика: Экономика

Мелита Вуйнович выразила надежду на скорое признание ВОЗ "Спутника V"

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович настроена очень оптимистично по поводу перспектив регистрации ВОЗ российской вакцины "Спутник V". Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Сергей Михеев
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По ее словам, с ноября-декабря, когда процесс был запущен, он идет "очень хорошо". Вуйнович заявила об ожиданиях, что "процесс закончится", и комиссия объявит окончательное решение, пишет РИА Новости.

Представитель ВОЗ рассказала, что организация получила необходимые документы для регистрации "Спутника V" в конце декабря прошлого года. Она добавила, что признание ВОЗ повлияет на возможность закупок российской вакцины другими государствами, так как многим странам мира не хватает вакцин. "Мы очень надеемся на "Спутник", - резюмировала Вуйнович.

ВОЗ готова сразу рассмотреть заявки по любым вакцинам из России. Об этом ранее заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, организации нужно как можно больше вакцин. "Я наслышан о "Спутнике Лайт", используемом также в качестве бустерной вакцины, и других препаратах. Мы еще не получали заявок по этим вакцинам, но если получим, то сразу же их рассмотрим", - заявил Клюге.

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