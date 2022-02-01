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01.02.2022 19:10
Рубрика: Экономика

Клюге: ВОЗ готова сразу рассмотреть заявки по любым вакцинам из России

Текст: Алексей Рыбин

ВОЗ готова сразу рассмотреть заявки по любым вакцинам из России. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, организации нужно как можно больше вакцин.

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"Нам определенно нужен как можно более широкий список вакцин, и мы приветствуем это. Я наслышан о "Спутнике Лайт", используемом также в качестве бустерной вакцины, и других препаратах. Мы еще не получали заявок по этим вакцинам, но если получим, то сразу же их рассмотрим", - заявил Клюге.

Также чиновник ВОЗ назвал феноменальными интеллектуальные и производственные возможности России по производству вакцин и напомнил, что проработал здесь 8 лет.

Очередную инспекцию ВОЗ в Россию для признания "Спутник V" ждут в феврале. Представитель организации в России Мелита Вуйнович не исключила, что ВОЗ может признать российскую вакцину в этом году.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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