Клюге: ВОЗ готова сразу рассмотреть заявки по любым вакцинам из России

ВОЗ готова сразу рассмотреть заявки по любым вакцинам из России. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, организации нужно как можно больше вакцин.

"Нам определенно нужен как можно более широкий список вакцин, и мы приветствуем это. Я наслышан о "Спутнике Лайт", используемом также в качестве бустерной вакцины, и других препаратах. Мы еще не получали заявок по этим вакцинам, но если получим, то сразу же их рассмотрим", - заявил Клюге.

Также чиновник ВОЗ назвал феноменальными интеллектуальные и производственные возможности России по производству вакцин и напомнил, что проработал здесь 8 лет.

Очередную инспекцию ВОЗ в Россию для признания "Спутник V" ждут в феврале. Представитель организации в России Мелита Вуйнович не исключила, что ВОЗ может признать российскую вакцину в этом году.