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04.02.2022 20:06
Рубрика: Экономика

Минпромторг поддержал ограничение наценки на базовые продукты до 5%

Текст: Нина Егоршева, Татьяна Карабут
Минпромторг совместно с Минсельхозом, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и представителями бизнеса прорабатывает вопрос об ограничении наценки на часть социально значимых товаров до 5%. Об этом "Российской газете" сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"Мы видим понимание бизнеса в этом вопросе. Торговые сети, в принципе, мотивированы держать низкие, порой нулевые и даже отрицательные наценки на ряд социально значимых товаров, которые привлекают покупателя в магазины и без которых не обходится ни одна покупка. Торговые сети соревнуются за покупательский трафик между собой, поэтому охотно понижают наценки на наиболее востребованные позиции", - рассказал Евтухов.

Фото: Ирина Соловьева
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Он пояснил, что торговым сетям было предложено сделать процесс снижения наценок публичным. В первую очередь это касается социально значимых и самых востребованных наименований товаров - это хлеб, сахар, молоко, творог, кефир, масло сливочное и овощи так называемого "борщевого набора" (лук, свекла, морковь, капуста, картофель). "Речь, конечно же, о наиболее востребованных у покупателя товарных позициях из каждой товарной категории, а не о так называемых премиальных сортах, традиционно более дорогих", - уточнил представитель ведомства.

Виктор Евтухов подчеркнул, что Минпромторг, ФАС и Минсельхоз продолжат работать над снижением наценок. В то же время он напомнил, что российская торговля не получает государственной поддержки в виде субсидий, а существует в рыночных условиях и, естественно, не может работать в режиме убыточной рентабельности по широкому спектру товарных позиций.

Ранее в Минсельхозе также сообщили, что считают целесообразным минимизировать торговые наценки на определенные категории продовольственных товаров в организованной торговле вплоть до нулевых до начала нового сельскохозяйственного сезона. В ведомстве уточнили, что такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения.

Напомним, в январе отдельные торговые сети сообщили о снижении торговых наценок на ряд базовых продуктов в своих магазинах до 10%. Однако, по данным "Коммерсанта", теперь власти убеждают ретейл ограничиться 5% торговой наценки на свеклу, морковь, капусту, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар, а также хлебобулочные изделия недлительного хранения.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

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