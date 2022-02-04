Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2"

В Германии назвали неумным решением использование "Северного потока-2" в качестве средства давления на Россию. По словам эксперта по вопросам экономики и энергетики фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, члена парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффена Котре, это решение может нанести еще больший может нанести еще больший внешнеполитический вред.

Он отметил, что уже много лет существует надежное германо-российское энергетическое партнерство, и оно полезно как России, так и Германии. Он убежден в том, что запуск "Северного потока-2" мог бы стать столь необходимым сигналом разрядки.

Эксперт подчеркивает, что отказ от "Северного потока-2" стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике.

Напомним, что тема запуска "Северного потока-2" активно обсуждается на фоне украинского кризиса. Накануне глава концерна OMV заявил о том, что ни "Северный поток-2", ни любой другой проект транспортировки газа не должны находится в изоляции, поскольку Европа остро нуждается в поставках голубого топлива в условиях падения собственных объемов добычи и роста спроса.