Польский фонд внесен в перечень нежелательных неправительственных организаций

Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, польский фонд WOT Foundation ("ВОТ ФОНД").

Как говорится на сайте Минюста РФ, организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России". Кроме того, решение внести в перечень WOT Foundation принималось на основании решения заместителя Генерального прокурора РФ от 25 января 2022 года.

Как сообщалось ранее, организацию WOT Foundation признала нежелательной Генеральная прокуратура. В надзорном ведомстве установили, что деятельность польского фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.