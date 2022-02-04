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04.02.2022 18:30
Рубрика: Власть

Польский фонд внесен в перечень нежелательных неправительственных организаций

Текст: Александр Степанов

Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, польский фонд WOT Foundation ("ВОТ ФОНД").

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как говорится на сайте Минюста РФ, организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России". Кроме того, решение внести в перечень WOT Foundation принималось на основании решения заместителя Генерального прокурора РФ от 25 января 2022 года.

Как сообщалось ранее, организацию WOT Foundation признала нежелательной Генеральная прокуратура. В надзорном ведомстве установили, что деятельность польского фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

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