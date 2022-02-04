Посол РФ в Японии ответил на выпады своей коллеги из Британии

Посол России в Японии Михаил Галузин раскритиковал свою британскую коллегу Джулию Лонгботтом за ее выпады в адрес Москвы из-за ситуации на Украине.

"G7 демонстрирует полную неспособность к дипломатии. Подобное бессилие связано с очевидной утратой данной группой роли и влияния (все значимые решения принимаются в гораздо более представительной G20)", - сказано в сообщении посольства РФ на странице в Facebook.

По словам Михаила Галузина, представители "семерки" не гнушаются использовать сомнительные способы для достижения собственных целей. "Чтобы восполнить пробел, семь "единомышленников" прибегают к низкопробным методам грубых угроз, да еще и лжи. В данном случае - об "агрессии" России против Украины. Никаких доказательств (а их и быть не может в силу отсутствия факта агрессии), одни лишь безапелляционные голословные обвинения", - говорится в публикации.

Напомним, что 3 февраля Михаилу Галузину пришлось отвечать на "уколы" со стороны недавно прибывшего в Токио нового посла США Рама Эмануэля. Американец попытался укорить российского дипломата за его слова по южным Курильским островам. Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, что Михаил Галузин на пресс-конференции озвучил позицию Москвы. Это произошло накануне 7 февраля, когда в Японии отмечают так называемый "День северных территорий" (так японцы называют южные Курилы). "Правила и уважение имеют значение", - написал Эмануэль в своем микроблоге.

"Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим "празднества", - осадил Михаил Галузин своего американского контрпартнера.