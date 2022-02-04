Посол РФ в Японии ответил на выпады своей коллеги из Британии

Новости

Песков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина 13:35
Песков: Президент определится с датой Послания в ближайшее время 13:22
Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая 13:15
Захарова: Москва ответит, если Лондон примет санкции против российских СМИ 13:02
Чем закончилась история "пропавшего" победителя "Звездного диктанта" из Армении 12:43
Apple первой исполнила все требования закона "о приземлении" 12:41
Цена нефти Brent превысила семилетний максимум 12:20
Капелло отказался извиняться за переход Кокорина в "Фиорентину" 12:18
В Петербурге покажут уникальные документы о гибели Пушкина 12:18
В Испании изловили "Галисийского Рэмбо" 12:16
Захарова оценила слова Нуланд об "утечке" 12:07
Омбудсмен: Число детей, имеющих инвалидность, в России за 6 лет выросло на 13% 12:05
Дрон "Сириус" сможет работать с пилотируемой авиацией 11:47
Впервые в истории Крым и Нарьян-Мар свяжут авиасообщением 11:28
При тушении пожара погиб актер Мадис Миллинг 11:25
Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию Минздрава 11:21
Правительство направит 600 млн рублей на развитие цифровой грамотности населения 11:21
В Амстердаме вводят ограничения для инвесторов из-за роста цен на недвижимость 11:20
Киностудия имени Горького снимет новогодний фильм с Гариком Сукачевым 11:19
В Ленобласти передумали отправлять школьников на внеплановые каникулы 11:18
Загадочный летательный аппарат заметили на территории "Зоны 51" 11:18
Валиева выступит в короткой программе командного турнира фигуристов 11:14
Ростуризм: Туры с кешбэком уже приобрели 200 тысяч россиян 11:12
Посол Келин: России есть чем ответить в случае введения Британией новых санкций 11:11
В Ленобласти предложили лишать водителей-новичков прав после трех ДТП 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
04.02.2022 12:33
Рубрика: Власть

Посол РФ в Японии ответил на выпады своей коллеги из Британии

Текст: Александр Ленин

Посол России в Японии Михаил Галузин раскритиковал свою британскую коллегу Джулию Лонгботтом за ее выпады в адрес Москвы из-за ситуации на Украине.

Япония может сократить число дипломатов на Украине

"G7 демонстрирует полную неспособность к дипломатии. Подобное бессилие связано с очевидной утратой данной группой роли и влияния (все значимые решения принимаются в гораздо более представительной G20)", - сказано в сообщении посольства РФ на странице в Facebook.

По словам Михаила Галузина, представители "семерки" не гнушаются использовать сомнительные способы для достижения собственных целей. "Чтобы восполнить пробел, семь "единомышленников" прибегают к низкопробным методам грубых угроз, да еще и лжи. В данном случае - об "агрессии" России против Украины. Никаких доказательств (а их и быть не может в силу отсутствия факта агрессии), одни лишь безапелляционные голословные обвинения", - говорится в публикации.

Напомним, что 3 февраля Михаилу Галузину пришлось отвечать на "уколы" со стороны недавно прибывшего в Токио нового посла США Рама Эмануэля. Американец попытался укорить российского дипломата за его слова по южным Курильским островам. Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, что Михаил Галузин на пресс-конференции озвучил позицию Москвы. Это произошло накануне 7 февраля, когда в Японии отмечают так называемый "День северных территорий" (так японцы называют южные Курилы). "Правила и уважение имеют значение", - написал Эмануэль в своем микроблоге.

"Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим "празднества", - осадил Михаил Галузин своего американского контрпартнера.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин завершили трехчасовые переговоры
Путин встретится в Москве с Макроном и Шольцем
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2"
Цена нефти Brent превысила семилетний максимум
За сутки в России госпитализировали 17 798 человек с COVID-19
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году