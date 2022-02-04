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04.02.2022 13:09
Рубрика: Власть

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о международных отношениях. Главное

Текст: Айсель Герейханова
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по ключевым международным проблемам. В частности, там отмечается, что дружба между Россией и КНР не имеет границ и в их сотрудничестве нет запретных зон. Документ охватывает почти все острые вопросы современной международной повестки - от цветных революций до расширения блока НАТО на восток и пандемии. "Российская газета" публикует главные тезисы.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

• Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств. Защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны.

• Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО. Призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.

• Россия и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS, которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность.

• Ядерным государствам следует отказаться от менталитета "холодной войны", вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, ограничить развитие ПРО.

• Денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями крайне негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности

• РФ и КНР призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе.

• Россия и Китай выступают против "цветных революций" и будут наращивать внешнеполитическую координацию по этим и другим вопросам, что поддерживать баланс сил в мире.

• Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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• Россия и Китай против решения международных проблем через политику травли и односторонних санкций.

• Страны будут отстаивать итоги Второй мировой и бороться с искажением. Также будут осуждаться попытки запятнать честь стран-победительниц и действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров.

• Россия и Китай будут последовательно углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики.

• Страны продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки вакцин и лекарств против ковида.

• Россия и Китай выступают против политизации пандемии коронавируса. Проблема происхождения вируса лежит в научной плоскости.

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