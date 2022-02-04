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04.02.2022 13:48
Рубрика: Власть

Путин и Си Цзиньпин завершили трехчасовые переговоры

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в Пекине. Разговор лидеров продлился три часа, передают РИА Новости.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин сначала беседовали с участием делегаций, а потом уже тет-а-тет.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Лавров: Китай признает требования России к США и НАТО справедливыми

Россия и Китай условились тесно координировать действия на международной арене, рассказал журналистам глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров. Так, страны будут противодействовать попыткам размыть ООН, "размыть основу универсального международного права и создавать некие клубы по интересам, которые будут создавать разделительные линии в международных делах", - рассказал министр. Он также добавил, что лидеры уделили основное внимание напряженности, которую нагнетает Запад вокруг РФ и КНР.

Отметим, что по итогам переговоров Путин и Си Цзипьпин приняли совместное заявление, в котором отмечается, что Россия и Китай построили "отношения нового типа", превосходящие военно-политические союзы времен холодной войны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Китай Президент Отношения России и Китая

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