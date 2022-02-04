Путин:Нефтяники подготовили "хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай

Российский президент в начале переговоров подчеркнул беспрецедентность отношений России и Китая.

"Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются поступательно, по пути дружбы, стратегического партнерства, они приобрели, действительно, беспрецедентный характер. И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу, и в то же время, поддерживают друг друга в развитии", - сказал Путин.

КНР и РФ служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов, отметил Си Цзиньпин. "Совместными усилиями страны проводят в жизнь подлинную многосторонность, отстаивают настоящий демократический дух, служат надежной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства", - сказал он.

Он также сообщил, что Москва и Пекин наметят планы развития двусторонних отношений в новый исторический период и будут "стремиться трансформировать доверие между нашими странами в практическое сотрудничество на благо двух народов".

Все больший размах приобретает экономическое сотрудничество между Китаем и Россией. Так, товарооборот в прошлом году превысил 140 миллиардов долларов. Это новый исторический рекорд, отметил Си Цзиньпин.

"Это уверенное движение к нашей общей цели - 200 миллиардам долларов товарооборота. Уверен,что мы этой планки достигнем", - отреагировал российский президент.

Сотрудничество в экономике между странами развивается как в высокотехнологичной сфере, так и в традиционной. "К нашей нашей сегодняшней встрече наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в КНР, и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед - имею ввиду новый контракт на поставки газа в Китае с Дальнего востока по 10 миллиардов кубических метров в год", - сообщил Путин.

Российский президент отдельно поблагодарил своего китайского коллегу за приглашение на открытие Олимпиады, которое состоится сегодня. "Наше посещения во время открытия Олимпиад стали в известной степени традицией. Вы приехали к нам в гости. Мы были у вас сначала в 2008 году, на летней Олимпиаде, затем вы у нас в 2014 на Зимней в Сочи и вот, как договаривались, сейчас в Пекине на открытии Зимних Олимпийских игр. Уверен, что наши спортсмены выступят достойно: китайские, российские", - отметил Путин.

Он также выразил надежду, что у российской делегации будет насыщенная повестка работы в Пекине, несмотря на Олимпиаду.