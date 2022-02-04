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04.02.2022 19:53
Рубрика: Происшествия

Суд оставил в СИЗО гражданина США, напавшего на полицейского в Воронеже

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежский областной суд оставил под арестом 27-летнего туриста из США Роберта Гилмана. Иностранцу предъявлено обвинение в нападении на полицейского, сообщила "РГ" пресс-секретарь суда Лада Петина.

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Вечером 17 января Гилмана сняли с поезда и доставили в отдел МВД станции Воронеж-1 за пьяный дебош. В полиции американец продолжил буянить и несколько раз ударил ногой сотрудника дежурной части.

Его усмирили и завели дело о насилии в отношении представителя власти в связи с исполнением тем должностных обязанностей (статья 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). До суда районный суд Воронежа поместил гражданина США под арест. Его адвокат обжаловал выбор меры пресечения, но суд следующей инстанции оставил решение в силе.

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