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04.02.2022 18:41
Рубрика: Авто

В России в 2022 году отремонтируют более 6 тысяч километров автодорог

Текст: Евгений Гайва
В 2022 году завершат строительство и реконструкцию 207 км дорог и отремонтируют более 6 тыс. км дорог, рассказали "РГ" в Росавтодоре. В стране прокладывают современные транспортные коридоры, объем перевозимых грузов вырастет на 10%.
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

Дорожные работы запланированы по федеральному проекту "Расширение федеральной магистральной сети". Планируется начать реконструкцию 17 участков дорог, в том числе по 9 объектам запланированы проектно-изыскательские работы. В частности, в этом году стартует строительство обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов в рамках развития маршрута от Казани до Екатеринбурга, пояснили в Росавтодоре.

Фото: Автодор
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Помимо этих дорог усилия будут сосредоточены на нескольких других ключевых объектах. Запланирована реконструкция участков общей протяженностью 19 км автодороги А-180 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой в Ленинградской области.

Также будет строиться и реконструироваться обход Анапы протяженностью 13,5 км на дороге А-290 Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае. Еще один участок в 14 км Иркутской области построят на дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск ‒ Кемерово - Красноярск - Иркутск. Также будет реконструирован участок в 9 км в Хакасии автодороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - Чадан - Хандагайты - граница с Монголией.

В планы по реконструкции и ремонту в приоритетном порядке включены автодороги, входящие в стратегические маршруты России, уточняют в Росавтодоре. Это международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай", кольцевой маршрут от Екатеринбург через Тюмень, Курган и Челябинск, маршруты Казань - Екатеринбург и Ульяновск - Димитровград.

Самый большой объем работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в этом году придется на три региона. В Якутии отремонтируют 134,8 км дорог, в Саратовской области - 64 км, в Московской области - 60,4 км.

В план реконструкции включаются федеральные дороги, по которым идут экспортно-импортные потоки грузов, говорит вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. Важное значение имеет увеличение допустимой нагрузки.

Фото: iStock
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Сейчас в стране в основном дороги рассчитаны на нагрузку до 10 тонн. В ходе реконструкции и капитального ремонта допустимая на дорогу увеличивается до 11,5 тонн. Такая норма действует с 2013 года, поясняет Алексеев. Если бы удалось все федеральные дороги сделать с расчетом на допустимую нагрузку в 11,5 тонн, каждый автомобиль смог бы перевозить на 1,5 тонны грузов больше, то есть масса грузов сразу выросла бы на 10%. Но средств, к сожалению, не хватает, потому не удается сразу реконструировать все дороги, добавляет он.

Пока под нагрузку 11,5 тонн сделаны все дороги в Москве, в том числе МКАД. Такие же дороги идут к погранпереходам. За рубежом дороги рассчитаны на допустимую нагрузку в 11,5 тонн. Также трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом позволяет проезжать автомобилям массой 11,5 тонн. С такой же допустимой нагрузкой построена и новая дорога в Крыму. Если бы удалось еще увеличить допустимую нагрузку на трассе "Дон", появился бы законченный маршрут с севера на юг, говорит Алексеев.

В регионах Авто Дороги Правительство Минтранс Росавтодор Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Московская область ПФО Саратовская область ДФО Якутия ЮФО Краснодарский край СФО Иркутская область

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