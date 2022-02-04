На Колыме предложили создать собачьи приюты при колониях

В Магаданской области предложили создавать приюты для бездомных собак при исправительных колониях. Об этом во время заседания областного правительства сообщил глава региона Сергей Носов.

- Поступило очень интересное предложение от главы УФСИН по Магаданской области. Он цифры называет интересные о создании при колониях пунктов передержки для бездомных животных, - цитирует Носова "Интерфакс".

Заключенные могут сами построить приюты, а региональный бюджет - профинансировать, заключив соглашение. Собак будут содержать в вольерах, а не в каменных постройках. У службы исполнения наказаний как раз есть территория, на которой можно возвести приюты.

- Мы поддержим. Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание, - сказал губернатор.

Напомним, с 27 января в Магадане действует режим ЧС из-за скоплений стай бездомных собак.