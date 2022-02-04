В Приамурье воспитательницу детсада обвинили в отравлении детей

Младшего воспитателя детсада из города Райчихинска Амурской области обвинили в том, что она случайно отравила малышей средством против насекомых.

Женщина разложила отраву по помещению, в том числе, в детском уголке среди игрушек. А затем забыла вовремя ее убрать. В итоге дети нашли и попробовали ядовитый препарат. Их пришлось доставить в Райчихинскую городскую больницу, сообщает прокуратура Приамурья.

Воспитательницу обвиняют по статье об оказании услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовное дело направлено в Райчихинский городской суд. Женщине может грозить до шести лет лишения свободы.