Жительница Хабаровского края получила срок за гибель детей при пожаре

Солнечный районный суд Хабаровского края вынесен приговор 23-летней уроженке Читинской области. Ее признали виновной в гибели детей при пожаре.

6 марта 2021 года обвиняемая оставила в частном доме поселка Березовый трех малышей 2016, 2018 и 2019 годов рождения и ушла в гости к соседке.

"Зная, что электронасос, установленный в ее квартире, находится в неисправном состоянии, нарушая правила пожарной безопасности и проявляя преступную небрежность, оставила агрегат включенным в электрическую сеть", - уточняет прокуратура региона.

Из-за токовой перегрузки в жилье произошел пожар. Двое детей погибли от острого отравления продуктами горения, третьего удалось спасти.

Суд назначил женщине четыре года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.