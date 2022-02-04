Пензенцам объяснили, делать ли ПЦР родителям при "омикроне" у ребенка

Пензенский минздрав ответил на вопрос, который сегодня волнует многих родителей, чьи дети болеют коронавирусом. Нужно ли остальным членам семьи делать ПЦР и обязаны ли тестирование проводить бесплатно?

- Если у ребенка подтвердился коронавирус, в том числе "омикрон", его родителям ПЦР-тест в обязательном порядке не проводится, - сообщил на брифинге министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

По новым рекомендациям, если в семье ребенок с подтвержденным ковидом, при этом мама и папа вакцинированы, у них нет клинических проявлений, нет необходимости проводить какие-то тесты, сообщил глава пензенского минздрава.

Процент вакцинированных в регионе высокий, поэтому контактные лица просто наблюдаются. Если у них появляются симптомы в виде повышения температуры, насморка или кашля, тогда они вызывают врача. Только в этом случае их тестируют бесплатно.

Платные ПЦР тесты в частных клиниках при этом подорожали вдвое - с 800 до 1,5 тысячи рублей минимум.

На начало февраля в регионе ежедневно выявляют около тысячи новых случаев подтвержденного коронавируса, при этом 70 процентов из них приходится на несовершеннолетних. Чтобы прервать цепочку передачи инфекции среди детей, в Пензенской области ввели дополнительные каникулы в школах с 7 по 14 февраля.