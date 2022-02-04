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04.02.2022,  
09:16
Текст:  Антон Валагин

Ракетоносец Ту-160М научили стрелять назад

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Проходящий испытания в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М стал первым в мире самолетом, способным поражать цели в задней полусфере.

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
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- На первом построенном с ноля самолете установлена РЛС заднего обзора. Она позволит самолету применять для самообороны ракеты так называемого обратного старта. По указаниям хвостового радара они будут сбивать ракеты "воздух-воздух", "земля-воздух" и истребители противника, - рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

Прежняя версия Ту-160 хвостового радара не имела. Оборонительные ракеты смогут поражать цели и в передней полусфере, а для стрельбы назад они после старта будут делать поворот на 180 градусов.

- Применение ракет в задней полусфере целесообразно, поскольку Ту-160 - маломаневренная машина, не способная быстро развернуться "лицом" к противнику, - добавил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появились предположения об арсенале обновленного Ту-160М. По мнению зарубежных экспертов в боекомплект самолета войдет новое поколение ракет средней и большой дальности - в том числе гиперзвуковые.

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