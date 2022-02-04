Россиянам предлагают "пройти техосмотр" с помощью фотошопа

Для постановки на учет автомобиля старше четырех лет нужна диагностическая карта. В случае с легальным техосмотром делается фотофиксация происходящего с привязанной геометкой.

Впрочем, нашлись умельцы, предлагающие за небольшую плату "нарисовать" техосмотр автомобиля в фотошопе.

Результаты работы этих "мастеров" опубликовал у себя в Telegram-канале руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

По его словам, сотрудники ГИБДД уже начали разворачивать обратно водителей с таким нарисованным техосмотром: грубая подделка видна невооруженным глазом.