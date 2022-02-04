Новосибирская заводчица собак скончалась после нападения бульдогов

В Новосибирской области не удалось спасти жизнь заводчицы американских бульдогов, которая пострадала от нападения собственных собак.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщение о смерти женщины поступило в пятницу утром. Сейчас в полиции проводят проверку по факту трагедии, выясняются все обстоятельства случившегося.

О нападении собак на собственную хозяйку стало известно со слов матери погибшей, которая живет в соседней квартире. Жительница города Тогучин держала у себя пять собак. Ее мать слышала шум, однако подумала, что хозяйка просто ругает питомцев, но позже пожилая женщина услышала отчетливые крики о помощи. Она позвонила своей внучке и позвала ее на помощь.

Родственники обнаружили заводчицу лежащей на полу, вокруг бегали собаки. Травмы были обнаружены на лице женщины и в области шеи. Пострадавшая находилась в реанимации в течение пяти дней.