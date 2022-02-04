В Новосибирске завершили расследование убийства супруги главврача ЦРБ

49-летний житель Искитима отсидел срок за преступления против собственности, освободился в марте 2020 года, но почти сразу вновь встал на кривую дорожку. По материалам дела, уже в июне мужчина совершил ограбление. А осенью того же года решился на более дерзкое преступление.

Он узнал, где проживает главврач Центральной районной больницы, и стал следить за коттеджем. Дождавшись момента, когда руководителя клиники не было дома, грабитель пробрался внутрь и, жестоко расправившись с 66-летней женщиной (до выхода на пенсию она работала в больнице кардиологом), забрал деньги и ценные вещи.

- Расследуя совершенное преступление, следователям удалось обнаружить генотип преступника, который был незамедлительно объявлен в федеральный, а затем - в международный розыск, - отмечают в областном СУ СК. - Однако длительное время его местонахождение установить не представлялось возможным.

А в июне 2021 года стало известно о разбойном налете на офис строительной компании в Томске. Там преступник убил сторожа и скрылся с похищенными деньгами. Полученные следователями данные позволили прийти к выводу, что оба преступления совершены одним и тем же человеком.

Его задержали спустя месяц после томского ограбления, как оказалось, все это время преступник не покидал город. На первом же допросе подозреваемый сознался в совершении этих двух грабежей с убийствами, а потом рассказал и о других нападениях, в которых он участвовал еще до того, как был осужден. Выяснилось, что с 2009 по 2011 год искитимец совершал нападения на офисы крупных коммерческих организаций, убивал сторожей и выносил деньги.

Следователи проверили его показания и установили, что почерк преступлений действительно схож. Преступник проникал в помещение через окно не выше второго этажа, связывал сторожей, возможно, пытал их и после убивал множественными ударами по голове.

Дело передадут в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.