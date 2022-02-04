Губернатор Ставрополья отстранил министра туризма из-за уголовного дела

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут оказался отстранен от исполнения своих служебных обязанностей после того, как в его отношении возбудили уголовное дело. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Владимиров. Как сообщили в пресс-службе главы Ставрополья, министерство продолжит выполнять свои функции в обычном режиме.

По поручению губернатора назначена антикоррупционная проверка в отношении ряда должностных лиц министерства, участвовавших в принятии решений при заключении государственных контрактов, - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Как ранее сообщала "РГ", уголовное дело против Кирилла Реута возбудили по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что минтуризма допустило ряд нарушений при заключении госконтракта на проведение фестиваля фейерверков в Ставропольском крае. Бюджет региона потерял больше 25 миллионов рублей.