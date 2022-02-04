В Ленобласти передумали отправлять школьников на внеплановые каникулы

В Ленинградской области изменили график учебы школьников. Ранее было анонсировано, что с 7 по 20 февраля всех учащихся направят на внеплановые каникулы, но сейчас это решение скорректировано.

В частности, как сообщили "РГ" в правительстве Ленобласти, с 7 февраля никаких внеплановых каникул не будет. Родители как и прежде должны отправлять детей на уроки.

В каждом учебном заведении следят за эпидемиологическим порогом. Как только в какой-то школе заболевших становится слишком много, то учеников отправляют по домам. Но не на каникулы, а на дистанционное обучение.

Второе важное изменение. С 14 по 23 февраля на дистант уходят все школьники с 5 по 11 классы, даже если эпидпорог не превышен.

Каникулы в этот промежуток также будут введены, но только для учеников с 1 по 4 классы.