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04.02.2022 11:10
Рубрика: ПДД

В Ленобласти предложили лишать водителей-новичков прав после трех ДТП

Текст: Марина Ледяева

В Ленинградской области выдвинули предложение лишать начинающих водителей прав, если они станут виновниками трех и более ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя общественной палаты региона Владимира Петрова.

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Общественник предлагает ввести дополнительные правила для людей с минимальным водительским опытом. Точкой отсчета, по мнению Петрова, должен стать момент получения водительских прав. После трех происшествий права новичка предлагается аннулировать. Но у него останется право повторно сдать экзамен по теории и практике вождения в органах ГИБДД.

По словам автора инициативы, неопытные водители создают на дорогах особую опасность - "начинают безответственно гонять". При этом в правилах дорожного движения не выделены "молодые автолюбители". Но на вчерашних выпускниках автошкол лежит двойная ответственность за поведение на дорогах, поскольку отсутствие опыта и рефлекторных навыков надо компенсировать повышенным вниманием, считает общественник.

Свое предложение он направил начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.