ФСБ: Украинский шпион получил 12 лет колонии строгого режима

Гражданин Украины, агент Главного управления разведки министерства обороны Украины Константин Ширинг получил 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, Третий апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Ширингу, вынесенный ранее Верховным судом Крыма.

Сотрудники ФСБ разоблачили и задержали Ширинга в марте 2020 года в Крыму за шпионскую деятельность в интересах украинской военной разведки. Как сообщили в ЦОС ФСБ, Ширинг, действуя по заданию украинской спецслужбы, привлек к сотрудничеству женщину - российскую военнослужащую - для получения интересующих украинскую военную разведку сведений. На кадрах допроса женщина призналась, что была завербована украинской военной разведкой.

В июле 2021 года она получила за госизмену 8 лет колонии с отсрочкой отбывания наказания на 2 года.

Что касается Ширинга, то, по данным ФСБ, в отношении него были собраны исчерпывающие доказательства причастности к работе на военную разведку Украины. Он собирал, хранил и передал украинской стороне значительный объем разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Крыма, в том числе сведения, составляющие государственную тайну.