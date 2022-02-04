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04.02.2022 10:37
Рубрика: Происшествия

ФСБ: Украинский шпион получил 12 лет колонии строгого режима

Текст: Иван Егоров

Гражданин Украины, агент Главного управления разведки министерства обороны Украины Константин Ширинг получил 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, Третий апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Ширингу, вынесенный ранее Верховным судом Крыма.

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Сотрудники ФСБ разоблачили и задержали Ширинга в марте 2020 года в Крыму за шпионскую деятельность в интересах украинской военной разведки. Как сообщили в ЦОС ФСБ, Ширинг, действуя по заданию украинской спецслужбы, привлек к сотрудничеству женщину - российскую военнослужащую - для получения интересующих украинскую военную разведку сведений. На кадрах допроса женщина призналась, что была завербована украинской военной разведкой.

В июле 2021 года она получила за госизмену 8 лет колонии с отсрочкой отбывания наказания на 2 года.

Что касается Ширинга, то, по данным ФСБ, в отношении него были собраны исчерпывающие доказательства причастности к работе на военную разведку Украины. Он собирал, хранил и передал украинской стороне значительный объем разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Крыма, в том числе сведения, составляющие государственную тайну.

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