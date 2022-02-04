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04.02.2022 22:54
Рубрика: Общество

Губернатор приостановил диспансеризацию и профосмотры на Кубани

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

С пятницы, 4 февраля, на всей территории Краснодарского края из-за роста заболевших коронавирусом были приостановлены диспансеризация и проведение профосмотров. Соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности в регионе подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Министерству здравоохранения Краснодарского края приостановить в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации медицинскими организациями в Краснодарском крае, - говорится в этом постановлении.

Подобная мера, как пояснили в пресс-службе администрации края, связана с ростом числа заболевших и выросшей нагрузкой на амбулаторное звено (в первую очередь поликлиники). Сообщается, что "профосмотры и диспансеризацию возобновят после улучшения эпидситуации в регионе".

По официальным данным, с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился более чем у 150 тысяч жителей. За последние сутки зарегистрировали 2912 случаев - это самый большой показатель за все время. Среди заболевших 1501 мужчина и 1411 женщин (в том числе 399 детей). Возраст пациентов - от 1 месяца до 93 лет..

При этом на дому с подозрением на инфекцию лечится свыше 50 тысяч человек (у 30 тысяч из них диагноз подтвержден). В стационарах находятся 4,6 тысяч человек, в том числе более 2,8 - с подтвержденным COVID-19.

Напомним, предложение о том, чтобы в крае приостановить края диспансеризацию и проведение профилактических медицинских осмотров, было сделано во вторник участниками заседания регионального оперативного штаба, которое провел первый вице-губернатор Игорь Галась.

- На одного участкового врача-терапевта количество пациентов и вызовов на дом увеличилось в три раза - с 20 до 60 пациентов в день. Сейчас в поликлиниках края сформированы 183 неотложные выездные бригады с круглосуточным режимом работы, - сказал в ходе совещания министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Федоров. - Кроме того, выросло и количество обращений в службу скорой медицинской помощи. За сутки поступает около семи тысяч вызовов.

В ведомстве также напоминают, что сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение коронавируса поможет массовая вакцинация и ревакцинация. Прививочные пункты открыты во всех муниципалитетах. Их список доступен на сайте регионального минздрава.

Узнать адреса прививочных центров и время их работы можно с помощью чат-бота @vac23_bot и на сайте вакциназдесь.рф.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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