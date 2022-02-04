Полицейские задержали сбежавшего из-под стражи в Краснодаре рецидивиста

Сотрудники уголовного розыска ГУМВД по Краснодарскому краю задержали мужчину, который в конце января сбежал из-под стражи прямо из полицейского участка в столице региона. Преступник скрывался в волгоградском городе Суровикино у родственников.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Волгоградской области задержан ранее судимый 46-летний местный житель, самовольно покинувший помещение отдела полиции в Краснодаре, - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина был заочно осужден на 3,5 года лишения свободы за кражу. В ближайшее время осужденного доставят в СИЗО Краснодара, а затем направят в колонию.

Как сообщалось ранее, рецидивист сумел сбежать из полицейского участка, когда оперативный дежурный вел его в туалет из помещения для задержанных. Руководство УМВД по Краснодару назначило служебную проверку.