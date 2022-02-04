В Адыгее все школы переведут на удаленку из-за COVID-19

В Республике Адыгея все школы с понедельника, 7 февраля, перейдут на дистанционное обучение в связи с ростом заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона.

Как уже писала "РГ", с 3 февраля все школы Майкопа уже перевели на дистанционное обучение также в связи с быстрым распространением COVID-19 и ростом заболеваний. А с 4 февраля на удаленку ушли школы Кошехабльского района и города Адыгейска.

По данным регионального оперативного штаба, в Адыгее за последние сутки заразились 487 человек. При этом всего с начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 31 тысячи человек, из них скончались 831, а выздоровели 26,8 тысячи человек. Свыше четырех тысяч человек находится сейчас на лечении.