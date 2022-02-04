В Астрахани бродячие собаки напали на школьницу

Очередное ЧП с нападением стаи собак на горожан произошло в Астрахани. В соцсетях региона пользователи опубликовали видео, на котором бродячие псы пытались атаковать маленькую девочку, идущую в школу. Ей удалось отбиться от них и убежать.

"Специалисты отловили девять бродячих собак на улице Зеленая в Астрахани после того, как в соцсетях появилось видео с нападением животных на школьницу", сообщил РИА Новости представитель администрации Астрахани.

По словам председателя Думы региона Игоря Мартынова, еще в 2020 году депутаты предлагали внести изменения в федеральный закон о животных, предлагая ввести ответственность для хозяев, которые выгоняют своих питомцев на улицу. Депутаты Думы Астраханской области предложили дать право регионам умерщвлять бездомных собак, проявляющих агрессию.

В минувшем году в Астраханской области отловили и обработали более пяти тысяч собак, потратив на это свыше 75 миллионов рублей.

"Однако это не решает проблему кардинально. Даже если бы мы стерилизовали всех собак в регионе единовременно, их поголовье уменьшалось бы до приемлемого уровня в течение 5-7 лет", - прокомментировал ситуацию губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.