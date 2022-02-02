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Власти Приморского края объявили в регионе режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападения бродячих собак на людей. Ранее ЧС ввели в Магадане. К экстренным мерам регионы подтолкнула трагедия в Забайкалье, когда бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку. Депутаты Приморья предлагают, в частности, увеличить финансирование на отлов и содержание до 16,2 тысячи на одно животное. Сегодня эта сумма составляет шесть тысяч рублей. Готовы ли пойти на увеличение финансирования в других регионах и помогут ли эти меры решить проблему?
Ежедневно на улицы городов страны попадают сотни брошенных животных. Фото: Максим Коротченко Ежедневно на улицы городов страны попадают сотни брошенных животных. Фото: Максим Коротченко
Ежедневно на улицы городов страны попадают сотни брошенных животных. Фото: Максим Коротченко

Сегодня, как отмечают в парламенте Приморья, за шесть тысяч рублей, выделяемых на одну собаку, компаний, желающих заниматься работой с безнадзорными животными, не найти, они даже не выходят на тендеры. Именно поэтому безнадзорных агрессивных собак в городах и поселках Приморья становится все больше.

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В бюджете на текущий год в регионе предусмотрено 113 миллионов рублей на строительство ветеринарных пунктов передержки животных. В прошлом году эта сумма была почти в десять раз меньше. Но если бы деньги решали все... Депутаты Астраханской области убеждены, что одним лишь увеличением финансирования, даже в несколько раз, проблему не решить.

Сегодня здесь действует уже пять приютов для животных, строится шестой, но случаи нападения собак на людей только растут. По словам председателя Думы региона Игоря Мартынова, еще в 2020 году депутаты настаивали внести изменения в федеральный закон о животных, предлагая ввести ответственность для хозяев, которые выгоняют своих питомцев на улицу. Но пока воз и ныне там.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в минувшем году в регионе отловили и обработали более пяти тысяч собак, потратив на это свыше 75 миллионов рублей.

- Однако это не решает проблему кардинально. Даже если бы мы стерилизовали всех собак в регионе единовременно, их поголовье уменьшалось бы до приемлемого уровня в течение 5-7 лет, - отметил Бабушкин.

В результате депутаты Думы Астраханской области требуют дать право регионам умерщвлять бездомных собак, проявляющих агрессию.

В том, что дело не в увеличении финансирования, убеждены и депутаты на Ямале. Здесь планируют штрафовать хозяев за вольный выгул животных на две тысячи рублей, а если собака проявила хоть малейшую агрессию - на 5000. В округе открыли уже 13 приютов, благодаря им удалось пристроить в семьи почти 2000 животных, но это не гарантирует того, что безалаберные хозяева снова не выкинут "приемыша" на улицу.

К слову, если бы регионы и хотели увеличить финансирование на приюты, отлов и стерилизацию собак, то далеко не все это могут сделать. Например, стерилизация собак и их содержание на Сахалине обходится в три тысячи рублей на каждую. В 2022 году на Углегорский район Сахалинской области из областного бюджета на эти цели выделено 979,7 тысячи рублей. Этого хватит примерно на 65 животных. А безнадзорных - более 500. И оставшиеся успеют расплодиться быстрее, чем их стерилизуют.

Фото: iStock
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По данным зоозащитных организаций, ежедневно на улицы городов страны попадают сотни брошенных собственными хозяевами животных. По сути у собак, загрызших насмерть девочку в Забайкалье, мужчину в Астрахани, женщину в Якутске, тоже когда-то были хозяева. И в немалой степени на них лежит вина за гибель этих людей.

Есть немало примеров, когда при расселении ветхого жилья в северных регионах страны хозяева не берут с собой бывших "любимцев" в новые многоэтажки, а так и оставляют их бедовать на улице. Так сколько нужно стране приютов, если армия бродячих псов пополняется бесконечно?

При этом отстрел собак, который предлагают в ряде регионов, как отмечают зоозащитники, - чудовищный, бесчеловечный метод. Все мы помним, как до принятия законодательного запрета на ликвидацию собак их нередко расстреливали во дворах прямо на глазах детей. Получается, одни животных выбрасывали, а другие регулировали их численность путем отстрела. И так до бесконечности?

При этом отстрел собак, который предлагают в ряде регионов, как отмечают зоозащитники, - чудовищный, бесчеловечный метод 

Сегодня в России более 4 миллионов бездомных кошек и собак. Реально изменить ситуацию с безнадзорными собаками может только регистрация питомцев, убеждена руководитель екатеринбургской организации "Зоодозор" Татьяна Бронских.

- Это ключевой вопрос. Можно бесконечно строить передержки, но если не будет реальной ответственности хозяев, проблему не решить никогда. Я бы ввела штрафы за брошенное на улице животное, чтобы они ощутимо ударяли по владельцам, не менее 70-100 тысяч рублей, - подчеркивает Татьяна Бронских. - Иначе все меры будут бесполезны, если каждое животное не будет четко закреплено за своим владельцем.

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