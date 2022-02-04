В Крыму предложили США вывести войска с Аляски

Предложение Соединенных Штатов вывести российские войска с территории Крыма в качестве условия для обсуждения контроля вооружений - хамство и цинизм. Об этом в комментарии РИА Новости заявил первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais документов об ответе США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности. В этих документах, в частности, отмечалось, что Вашингтон готов обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

В связи с этим Фикс заметил, что с таким же успехом от США можно потребовать вывода войск с Аляски или из Калифорнии. Парламентарий признался, что в жизни не видел "более циничной, наглой и хамской постановки вопроса", и напомнил американской стороне, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента.

По мнению Фикса, США необходимо научиться вежливости и уважительному отношению в выстраивании отношений с другими странами.

- Тогда с ними можно будет разговаривать, а так с ними говорить и обсуждать пока нечего, - заключил депутат.