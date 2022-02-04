В Крыму отправили под домашний арест подростка, пытавшего убить девочку

Бахчисарайский районный суд избрал меру пресечения для 16-летнего школьника, который пытался убить путем удушения ученицу своей же школы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В суде стали известны подробности жестокого преступления. Учащийся 9-го класса одной из школ Бахчисарайского района вместе с 13-летнем приятелем заранее договорились совершить убийство своей малолетней знакомой, испытывая к ней неприязнь.

- Подростки зашли вместе с девочкой в заброшенное помещение во дворе школы, где стали ее душить заранее приготовленной веревкой, - рассказали в суде. - Потерпевшая потеряла сознание. Однако, смерть девочки не наступила по независящим от школьников обстоятельствам.

По версии следователей СКР душители просто испугались смерти девочки и убежали.

По этому факту следственный отдел по Бахчисарайскому району ГСУ СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам "в, ж" части 2 статьи 105 УК РФ. Бахчисарайский райсуд удовлетворил ходатайство следователя о домашнем аресте обвиняемого, который уже достиг возраста для привлечения к уголовной ответственности. А вот судьба 13-летнего обвиняемого будет решаться в порядке действующего законодательства России.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на особый контроль расследование этого дела и поручил руководителю ГСУ СКР по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву представить подробный доклад о расследовании этого дела.