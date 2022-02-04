В Волгограде задержали "заминировавшего" город подростка

В Волгоградской области 16-летнего подростка обвинили в заведомо ложной информации о минированиях. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

В январе этого года работа крупнейших предприятий Волгограда, экстренных служб и образовательных учреждений оказалась парализована, в связи с поступившими сообщениями об актах терроризма.

В связи с угрозой взрыва были эвакуированы учащиеся и работники учреждений, при этом в ходе осмотра взрывных устройств обнаружено не было.

Как выяснили следователи, подросток, испытывая чувство неприязни к своему знакомому, решил распространить ложные сведения о готовящихся взрывах от его имени.

Оперативника удалось выявить истинного автора поступивших через интернет сообщений. Подросток задержан сотрудниками УФСБ и МВД России по региону. Расследование уголовного дела продолжается.