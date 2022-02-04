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04.02.2022 12:30
Рубрика: Экономика

"Иннопром" объявил страну-партнера выставки в 2022 году

Текст: Юлия Мякишева

Двенадцатая международная промышленная выставка "Иннопром" запланирована на 4-7 июля 2022 года. Как и обычно, она пройдет в Екатеринбурге. В этот раз ее темой будет "Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры", а официальным партнером - Республика Казахстан, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Атрашкин: "Иннопром-2021" успели посетить около 20 тысяч человек

- Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился на 30 процентов. И уже сейчас российские инвесторы, работающие в Казахстане, участвуют в проектах объемом около 36 миллиардов долларов, - прокомментировал глава оргкомитета, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он перечислил несколько перспективных для сотрудничества государств отраслей: транспортное машиностроение, атомная энергетика, химия, металлургия, горнодобывающая промышленность, информационные технологии.

- Промышленные компании Казахстана уже много лет принимают участие в выставке и деловой программе. Уверен, что июль 2022 года подарит много новостей об успешных сделках между бизнесменами из наших стран, - сказал программный директор "Иннопрома" Антон Атрашкин.

Как указано в анонсе события, на выставке представят современные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других направлений. Ранее к 2022 году пообещали появление образовательной платформы и нового формата форума.

Напомним, в 2021 году партнером "Иннопрома" стала Италия, экспозиции и деловая программа тогда были посвящены гибкому производству - производственной системе, которая быстро реагирует на любые изменения. Его посетили 500 компаний-участников из России и 11 стран дальнего и ближнего зарубежья. Около 1800 предприятий из 38 государств прислали делегатов для участия в деловой программе. В 2020 году из-за пандемии форум прошел онлайн, деловые сессии транслировались весь год на площадке Innoprom Online.

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