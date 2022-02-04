Свердловский губернатор потребовал отловить всех бездомных собак

В Свердловской области участились инциденты с агрессивно настроенными бродячими собаками. Губернатор потребовал за две недели отловить всех бездомных псов, чтобы в регионе не случилось трагедии подобно той, что произошла в Забайкалье: там стая напала на семилетнюю девочку и загрызла ее насмерть.

"В Цементном стая бегает прямо по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и укусили ее. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить!", - написал Евгений Куйвашев в посте на своей странице в instagram.

Градоначальникам муниципалитетов поручили проехаться по всем передержкам и приютам на своих территориях, проверить, как там обстоят дела. Причем главы Североуральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска должны будут отчитаться перед губернатором лично: жители этих городов чаще других жалуются на бродячих псов.

"Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их", - заключил глава региона.

После процедуры отпускать собак обратно в естественные условия не планируется: они должны будут содержаться в приютах.

"Если понадобится дополнительная еда - договоритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из столовых. Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание", - говорит Куйвашев.

Между тем

Проблемой бродячих питомцев озаботилась и в областном центре. Все отловленные с екатеринбургских улиц собак стерилизуются и, если они не агрессивны, пытаются пристроить или возвращают на прежнее место обитания. На данный момент в приюте на постоянной основе обитает 44 особи.

Так, по данным мэрии, за прошлый год в городе отловили 780 собак. Из них 506 после всех процедур выпустили, 38 питомцев вернули прежним хозяевам, а 220 - передали новым.

"Создание региональной сети приютов позволит увеличить количество мест для бездомных животных. Комитет по экологии и природопользованию проводит работу по подбору земельного участка",- говорит председатель Екатерина Мурзина.

Исходя из потребности, это должен быть приют на 300 мест на участке площадью более гектара.