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04.02.2022 08:38
Рубрика: Культура

Тюменский оркестр возглавила молодая скрипачка и дирижер

Текст: Ирина Никитина
За первые полтора года пандемии Тюменская филармония потеряла две музыкальные вершины, двух художественных руководителей, дирижеров: без Евгения Шестакова остался филармонический оркестр, потом утрата постигла оркестр "Камерата Сибири" - не стало Антона Шароева. Но время идет. И даже немного лечит. Летом работать с большим коллективом приехал Алексей Карабанов. На днях журналистам представили ответственную за "Камерату": отныне хранить прежние традиции и заводить новые в этой немногочисленной, исключительно женской семье будет представительница крепкой скрипичной школы Фаузия Тажина. Молодой худрук - выпускница Новосибирской консерватории, ученица Вячеслава Прасолова, который свою дирижерскую школу прошел у несравненного Арнольда Каца.
Фото: Ирина Никитина/РГ Фото: Ирина Никитина/РГ
Фото: Ирина Никитина/РГ

- Женщин-дирижеров не так, чтобы много, но уже и немало. Не могу сказать, что сейчас мы относимся к необычному явлению. Кстати, гендерные различия - не самые страшные в музыке, - рассуждает Фаузия.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Про "Камерату Сибири", детище заслуженного деятеля искусств Антона Шароева, она слышала раньше. Впервые вышла с ним на сцену в прошлом ноябре - тогда в филармонии устраивали концерт в память о маэстро. Приглашение переехать в Тюмень ждать себя не заставило.

- Не было никаких сомнений, что коллектив должен сохраниться в прежнем виде, - рассказал директор учреждения культуры Александр Березин. - Мы обсуждали разные кандидатуры - из Москвы и УрФО, но выбор пал на Фаузию, поскольку сами артисты просили принять дирижера с квалификацией концертирующего скрипача.

У нового руководителя, занявшего такой пост впервые, планов громадье, точнее, собственное видение абонементов: при сохранении в репертуаре произведений эпохи классицизма впитывать новое ради будущих слушателей, множить аудиторию. Если в феврале "Камерата" исполнит уже привычных для органного зала Баха и Генделя, то в начале марта на вечере "Женские портреты" представит недавно разученную "Серенаду для струнных" Элгара. Апрель посвятят Вивальди, в мае вновь вспомнят основателя оркестра, по всему, самой сильной его программой, в июне подарят праздник ребятне.

- Сейчас у артистов переходный период, а у меня к ним - самое демократичное отношение. Мы открыты экспериментам, постоянному совершенствованию, гастролям. Результат - на первом плане, а как его добиться - это уже дело техники. Не думаю, что буду перенимать стиль Антона Георгиевича, так как имею свой, - уверенно заявляет девушка.

Боевой настрой Фаузии и правда приятно удивляет - очень цельной видится она из зрительного зала на знакомстве. А вот и ответ: в пять лет девочка объявила родителям, что станет скрипачкой и шла к мечте как… танк. Есть и первые победы в Тюмени: оркестр пополнится контрабасисткой (этого инструмента очень не хватало в общем звучании), а далее - еще одной альтисткой, для соблюдения баланса. Бросать сольную карьеру Тажина тоже не собирается. Кроме того, у нее остались обязательства перед Томским академическим симфоническим оркестром, который она вела с 2020 года.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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